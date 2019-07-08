На Сумщине голосование на одном из участков началось с курьезного случая

Мужчина, перепутав адреса, пришел в местный Дом молодежи, где, по его мнению, должен работать избирательный участок. Обнаружив двери закрытыми, недовольный гражданин позвонил по спецлинии «102», чтобы правоохранители указали ему адрес участка. И хотя просьба мужчины не входила в круг компетенции органов полиции, оператор спецлинии указал заявителю всю необходимую информацию, и теперь «заблудившийся» может спокойно добраться до места своего голосовать и отдать свой голос за понравившегося кандидата, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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