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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:02374

В Тростянце завершились биатлонные соревнования

Сегодня, 21 июля, в Тростянце завершились соревнования по летнему биатлону памяти спортивного журналиста Александра Мащенко.

В субботу спортсмены бежали спринт, сегодня – масс-старт.

Результаты

Спринт

– среди юношей 2004-2005 г.р.

1. Махно Иван (Сумская)

2. Чорнобай Антон (Харьковская)

3. Лисянский Андрей (Харьковская)

– среди юношей 2002-2003 г.р.

1. Евгений Мылышев (Харьковская)

2. Вадим Болдесов (Харьковская)

3. Иваницкий Денис (Сумская)

– девушки 2004-2005 г.

1. Анна Дедушева (Сумская)

2. Анастасия Тропец (Харьковская)

3. Полина Нейман (Киев)

– девушки 2002-2003 г.р

1. Анна Скрыпко (Черниговская)

2. Ева Мартыненко (Сумская)

3. Алина Еременко (Сумская)

Масс-старт

– среди юношей 2004-2005 г.р.

1. Антон Чорнобай (Харьковская)

2. Дмитрий Саврацкий (Сумская)

3. Богдан Борковский (Сумская)

– среди юношей 2002-2003 г.р.

1. Евгений Мылышев (Харьковская)

2. Вадим Болдесов (Харьковская)

3. Иваницкий Денис (Сумская)

– девушки 2004-2005 г.

1. Ксения Кравченко (Сумская)

2. Анастасия Тропец (Харьковская)

3. Анна Дедушева (Сумская)

– девушки 2002-2003 г.р

1. Алина Антипенко

2. Анна Скрыпко (Черниговская)

3. Алина Еременко (Сумская)

Спорт Биатлон Тростянец
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12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
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16-50 - 70 грн.
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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