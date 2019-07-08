В Тростянце завершились биатлонные соревнования

В субботу спортсмены бежали спринт, сегодня – масс-старт.
Результаты
Спринт
– среди юношей 2004-2005 г.р.
1. Махно Иван (Сумская)
2. Чорнобай Антон (Харьковская)
3. Лисянский Андрей (Харьковская)
– среди юношей 2002-2003 г.р.
1. Евгений Мылышев (Харьковская)
2. Вадим Болдесов (Харьковская)
3. Иваницкий Денис (Сумская)
– девушки 2004-2005 г.
1. Анна Дедушева (Сумская)
2. Анастасия Тропец (Харьковская)
3. Полина Нейман (Киев)
– девушки 2002-2003 г.р
1. Анна Скрыпко (Черниговская)
2. Ева Мартыненко (Сумская)
3. Алина Еременко (Сумская)
Масс-старт
– среди юношей 2004-2005 г.р.
1. Антон Чорнобай (Харьковская)
2. Дмитрий Саврацкий (Сумская)
3. Богдан Борковский (Сумская)
– среди юношей 2002-2003 г.р.
1. Евгений Мылышев (Харьковская)
2. Вадим Болдесов (Харьковская)
3. Иваницкий Денис (Сумская)
– девушки 2004-2005 г.
1. Ксения Кравченко (Сумская)
2. Анастасия Тропец (Харьковская)
3. Анна Дедушева (Сумская)
– девушки 2002-2003 г.р
1. Алина Антипенко
2. Анна Скрыпко (Черниговская)
3. Алина Еременко (Сумская)
19 июля в Тростянце стартовали соревнования по летнему биатлону памяти спортивного журналиста Александра Мащенко....
В Тростянецкой больнице после капитального ремонта открыто современное гинекологическое отделение, которое кардинально отличается от старого инновационным медицинским оборудованием, новым убранством,...
Тростянец стал вторым городом в Сумской области, где открыт офис нового образца для предоставления услуг в сфере государственной регистрации -...
19-21 июля в Тростянце будут соревноваться биатлонисты....
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Тростянца Юрий Бова....