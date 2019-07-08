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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:19168

На Сумщине зарегистрировали 24 сообщения о выявленных возможных нарушениях на выборах

Все эти заявления зарегистрированы полицией и проверяются. По результатам проверок уже составлен 1 административный протокол.

Сообщение поступали из Недригайлова, Бурыни, Ахтырки, Сум, Конотопа, Ромен, Краснополья, Лебедина, Кролевца и Шостки.

Так, о нарушении тайны голосования сообщили из Шостки. В Недригайлове и Ромнах в общественных местах заявители увидели разбросанные и расклеены листовки в пользу определенных кандидатов в депутаты. В Сумах один из заявителей не выявил в списках избирателей членов своей семьи. В Конотопе и областном центре были выявлены факты, когда люди фотографировали свои бюллетени, а фотографии выкладывали в социальные сети.

Два курьезных случая произошли в Ахтырке и Лебедине. В первом случае мужчина обратился в полицию, не зная адреса своего избирательного участка. А во втором – пользователь Фейсбука опубликовал фотографию объявления на дверях УИК о якобы установленном времени обеденного перерыва в день голосования. Полиция провела проверку изложенной информации. Было установлено, что в данном случае сработал «человеческий фактор» - накануне выборов члены комиссии забыли снять это объявление о времени работы участковой комиссии до выборов. Утром его сняли, но снимок уже был сделан.

Не подтвердилось информация, поступившая в полицию от жителя Краснополья о якобы массовом голосовании без паспортов. А вот в Бурыни на нарушителя избирательного законодательства полицейские составили административный протокол - мужчину заметили за рулем машины, которая была обклеена агитматериалами в пользу одного из кандидатов в депутаты ВР.

Полиция в очередной раз призывает как избирателей, так и других участников избирательного процесса не нарушать Закон. В противном случае административной или уголовной ответственности не избежать, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Выборы 2019
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