Сумские лучники отличились в Чернигове Сегодня, 21 июля, в Чернигове завершился «Кубок Северщины» по стрельбе из лука.

Сумские лучники не остались без медалей. Команда девушек в составе Елизаветы Пилипенко, Анны Ермолаевой и Ники Цимбалюк заняла первое место. Команда юношей в составе Егора Леоненко, Дмитрия Харченко и Ивана Лянного - II место. Елизавета Пилипенко - III место лично. Анна Ермолаева - III место в составе смешанной команды.