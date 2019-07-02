Сумские лучники отличились в Чернигове

Сумские лучники не остались без медалей.
Команда девушек в составе Елизаветы Пилипенко, Анны Ермолаевой и Ники Цимбалюк заняла первое место. Команда юношей в составе Егора Леоненко, Дмитрия Харченко и Ивана Лянного - II место. Елизавета Пилипенко - III место лично. Анна Ермолаева - III место в составе смешанной команды.
15-20 июля в Бухаресте проходил 2-й этап юношеского кубка Европы по стрельбе из лука....
Артем Овчинников и Полина Родионова победили команду США....
В Неаполе (Италия) продолжается Всемирная универсиада....
С 1 по 7 июля в Берлине прошел заключительный четвертый этап Кубка мира по стрельбе из лука....
26-30 июня во Львове проходил второй этап кубка Украины по стрельбе из лука....