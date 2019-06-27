В Одессе откроют выставку сумского художника, посвященную Бурлюку Во всемирном клубе одесситов покажут проект Константина Аленинского "Урочище Бурлюк".

Давид Бурлюк родился на хуторе Семиротовщина близ села Рябушки Лебединского уезда Харьковской губернии (сейчас в Сумской области). То, что находится сейчас на месте хутора, вы можете увидеть на фотографии. Сумской художник Константин Аленинский активно борется за то, чтобы место рождения украинского «Отца российского футуризма» получило официальный статус с названием «Урочище Бурлюк».

30 июля во Всемирном клубе одесситов Константин откроет выставку своей живописи, артефактов и документов, посвящённую всему этому.