В Одессе откроют выставку сумского художника, посвященную Бурлюку

Давид Бурлюк родился на хуторе Семиротовщина близ села Рябушки Лебединского уезда Харьковской губернии (сейчас в Сумской области). То, что находится сейчас на месте хутора, вы можете увидеть на фотографии. Сумской художник Константин Аленинский активно борется за то, чтобы место рождения украинского «Отца российского футуризма» получило официальный статус с названием «Урочище Бурлюк».
30 июля во Всемирном клубе одесситов Константин откроет выставку своей живописи, артефактов и документов, посвящённую всему этому.
45-летний мужчина – знакомый потерпевшей через окно бросил легковоспламеняющуюся смесь в квартиру 29-летней одесситки, проживающей в Малиновском районе города....
«Жизнь - это миг, а искусство - вечно...», - любимое выражение известной сумской художницы Елены Гладких....
«Я завжди буду молодою, а мої картини завжди будуть приносити людям радість…», - казала Олена Гладких....
9 липня, в день народження Давида Бурлюка за старим (Юліанським) календарем, Лебединський міський художній музей ім. Б.К. Руднєва гостинно запрошує...
Виставка живопису Мар’яна Луніва присвячена поколінню молодих українців – ровесників Незалежності....