На Сумщині фіксують порушення таємниці голосування, відсутність інформаційних плакатів та нестачу скриньок і кабінок У день голосування спостерігачами ОПОРИ зафіксовано випадки порушення таємниці голосування, нестачу інформаційних плакатів окремих партій та кандидатів, брак виборчих скриньок і кабінок.

На виборчій дільниці 590365 (село Вільшана Недригайлівського району, 161 виборчий округ) спостерігачем ОПОРИ було зафіксовано спробу голосування без документів.

Переважна частина зафіксованих порушень стосується неналежного матеріального забезпечення виборчих дільниць. Зокрема, на великій виборчій дільниці 590844 (вул. Конотопська, 46А, м. Ромни, 161 виборчий округ) розміщено лише 3 великі скриньки та 3 кабінки для голосування (замість передбачених Законом України “Про вибори народних депутатів України” мінімум 4). Нестача кабінок та скриньок на цій дільниці призводить до утворення черг.

На цій же виборчій дільниці одному із виборців члени ДВК відмовлялись видати бюлетень за ID-карткою без витягу з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання. Після зауваження спостерігача ОПОРИ виборцю дали змогу проголосувати. Тут же було зафіксовано порушення таємниці голосування - у кабінці перебувало двоє виборців. Після зауваження члена ДВК порушення було припинене.

На виборчій дільниці 590530 (с. Мокіївка Роменського району, 161 виборчий округ) знаходиться пошкоджена виборча скринька. Спостерігачу ОПОРИ члени ДВК пояснили, що вона вже такою надійшла ще до дня голосування. Утім, діяли згідно з процедурою, опечатали, склали відповідний акт і для голосування ця скринька не використовується. На малій виборчій дільниці 590336 (с. Великий Ліс Липоводолинського району, 161 виборчий округ) знаходиться лише одна велика скринька замість мінімум 2, як передбачено законом.

Нестачу виборчих скриньок і кабінок для голосування спостерігачі ОПОРИ фіксували також на виборчих дільницях 590454 (село Нова Слобода Путивльського району, 159 виборчий округ), 590732 (село Шатрище Ямпільського району, 159 виборчий округ), 590436 (місто Путивль, 159 виборчий округ), 590573 (селище Зноб-Новгородське, Середино-Будського району, 159 виборчий округ) та 590288 (село Локня, Кролевецького району, 159 виборчий округ).

На низці дільниць спостерігачі зафіксували відсутність частини інформаційних плакатів. Зокрема на 590249 виборчій дільниці (село Сінне Сумського району) були відсутні інформаційні плакати деяких кандидатів у народні депутати та партій-суб’єктів виборчого процесу. За словами члена відповідної ДВК: “Нам недодали п’ять плакатів. Коли ми їх отримували, ми не знали їх кількість, скільки плакатів буде у мішках запаковано. По приїзду побачили, що дійсно немає п'ять плакатів”. Натомість очільниця ОВК 158 виборчого округу Ніна Лазоренко спростувала цю інформацію, вказавши, що всі ДВК отримали належну кількість інформаційних плакатів. Подібні ситуації фіксувались і на інших виборчих дільницях. Наприклад, на виборчій дільниці 590017 (селище Калинівка Білопільського району, 158 виборчий округ) інформаційні плакати кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі розмістили на стінах, а плакати партій-суб'єктів виборчого процесу - на столах.

На виборчій дільниці 590816 (місто Охтирка, 162 виборчий округ) інформаційні плакати партій розмістили таким чином, що їх важко переглянути.

Відповідно до інформації, наданої ОВК Сумщини (виборчі округи 157-162), всі виборчі дільниці відкрились вчасно, процес голосування йде у штатному режимі.

Нагадуємо, що, відповідно до частини 5 статті 85 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, його довіреної особи, уповноваженої особи партії, офіційного спостерігача.

Також за частинами 1, 6-7 статті 83 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок. На одній виборчій дільниці облаштовується одне приміщення для голосування. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування покладається на дільничну виборчу комісію.

Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер, який проставляється на цій скриньці. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше шести стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією.

У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов'язковому порядку розміщує виготовлені окружною виборчою комісією за рахунок коштів Державного бюджету України плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, а також виборчі списки від кожної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, списки кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному одномандатному окрузі, та інформаційні плакати, які розміщуються в порядку розташування партій, кандидатів у депутати у виборчих бюлетенях для голосування відповідно у загальнодержавному та одномандатному округах.