Сколько жителей Сумщины уже проголосовали

Пока известны цифры по 5 из 6 округов. Больше всего процент явки в округе № 159 (центр - Глухов) – 43,19. Дальше – № 160 (Конотоп и Шостка) – 39,23%, № 157 (Сумы) – 38,87%, № 162 (Ахтырка) – 38,73% и № 158 (Белополье) – 33,37%.
По округу № 161 (Ромны), который был лидером в полдень, пока результатов нет.
В целом по Украине активность избирателей составляет 36,55%.
Спостерігачі ОПОРИ на кількох виборчих дільницях Сумщини (157-162 виборчі округи) зафіксували випадки видачі виборчих бюлетенів без пред'явлення документів, що посвідчують...
Установлено, что главой и секретарем одной из избирательных комиссий досрочно, до завершения процесса голосования, были подписаны протоколы о подсчете голосов...
У день голосування спостерігачами ОПОРИ зафіксовано випадки порушення таємниці голосування, нестачу інформаційних плакатів окремих партій та кандидатів, брак виборчих скриньок...
Все эти заявления зарегистрированы полицией и проверяются. По результатам проверок уже составлен 1 административный протокол....
ЦИК опубликовала данные о явке избирателей на 12.00 на Сумщине....