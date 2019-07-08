Сколько жителей Сумщины уже проголосовали ЦИК опубликовала на своем сайте явку избирателей на 16.00.

Пока известны цифры по 5 из 6 округов. Больше всего процент явки в округе № 159 (центр - Глухов) – 43,19. Дальше – № 160 (Конотоп и Шостка) – 39,23%, № 157 (Сумы) – 38,87%, № 162 (Ахтырка) – 38,73% и № 158 (Белополье) – 33,37%.

По округу № 161 (Ромны), который был лидером в полдень, пока результатов нет.

В целом по Украине активность избирателей составляет 36,55%.