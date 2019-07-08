На Сумщине сгорело поле

Сообщение о пожаре на поле с ранними зерновыми культурами в полицию поступило в 15:15 от 26-летней жительницы села Михайловка Бурынского района.
На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции и несколько нарядов ГСЧС.
Пожар локализовали. Предварительно установлено, что огонь уничтожил около 6 га посевов пшеницы, овса и ячменя.
Полицейские не исключают, что благодаря ветру и сухой и жаркой погоде огонь перекинулся на частные зерновые поля с соседнего поля, где после сбора урожая горела стерня.
О том, что именно стало причиной пожара, будет известно после проведения всех необходимых следственных действий. А пока правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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