На Сумщине сгорело поле На Сумщине полиция выясняет причины и обстоятельства возникновения полевого пожара.

Сообщение о пожаре на поле с ранними зерновыми культурами в полицию поступило в 15:15 от 26-летней жительницы села Михайловка Бурынского района.

На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции и несколько нарядов ГСЧС.

Пожар локализовали. Предварительно установлено, что огонь уничтожил около 6 га посевов пшеницы, овса и ячменя.

Полицейские не исключают, что благодаря ветру и сухой и жаркой погоде огонь перекинулся на частные зерновые поля с соседнего поля, где после сбора урожая горела стерня.

О том, что именно стало причиной пожара, будет известно после проведения всех необходимых следственных действий. А пока правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.