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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:42356

На Сумщині сільські ДВК видавали бюлетені без паспортів

Спостерігачі ОПОРИ на кількох виборчих дільницях Сумщини (157-162 виборчі округи) зафіксували випадки видачі виборчих бюлетенів без пред'явлення документів, що посвідчують особу.

Зокрема, близько 12 години дня до Громадянської мережі ОПОРА звернувся член ДВК виборчої дільниці 590243 (село Осоївка Краснопільського району, 158 виборчий округ) з повідомленням про те, що інші члени ДВК видають виборчі бюлетені без перевірки документів, що посвідчують особу. ОПОРА повідомила про правопорушення правоохоронців та очільницю ОВК 158 виборчого округу.

На виборчій дільниці 590336 (село Великий Ліс Липоводолинського району, 162 виборчий округ) члени ДВК спробували видати виборчий бюлетень без паспорта. У відповідь на зауваження спостерігачки ОПОРИ голова ДВК заявила, що “знає цих жінок”. На місце події прибула поліція і зареєструвала спробу видачі бюлетеня з порушенням встановленої законом процедури голосування.

На виборчій дільниці 590365 (село Вільшана Недригайлівського району, 161 виборчий округ) спостерігач ОПОРИ також зафіксував спробу видачі бюлетенів без перевірки документів, що посвідчують особу. У відповідь на зауваження спостерігача ОПОРИ виборці намагались видалити його із приміщення виборчої дільниці і завадити відеофіксації правопорушення, відбираючи телефон.

Нагадаємо, що, відповідно до частини 3 статті 85 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, при проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії перевіряє наявність документа, що посвідчує особу, а інший - перевіряє наявність особи  у списку виборців. Відповідно до частини 3 статті 2 згаданого Закону України, документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах депутатів, є: 1) паспорт громадянина України; 2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); 3) картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах); 4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 5) дипломатичний паспорт; 6) службовий паспорт; 7) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби).

Зауважимо, що статтею 158-1 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за надання або отримання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі особою, яка не має права його надавати чи отримувати, або викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, або надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі, або голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз. Такі дії можуть потягти за собою штраф від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. У разі ж, якщо зазначені дії вчинено повторно або за попередньою змовою групою осіб, кандидатом на виборах, членом виборчої комісії чи комісії з референдуму, довіреною особою кандидата на виборах, представником політичної партії чи місцевої організації політичної партії у виборчій комісії чи комісії з референдуму, уповноваженою особою політичної партії чи місцевої організації політичної партії, членом ініціативної групи референдуму, офіційним спостерігачем на виборах або референдумі, то такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Политика Выборы 2019
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