Конотопская гандболистка принесла Украине бронзу чемпионата Европы В Болгарии завершился чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 19 лет во втором дивизионе.

Сегодня, 21 июля, сборная Украины играла в матче за третье место против сборной Болгарии. Игра сложилась в пользу нашей команды 33:22 (16:10), а воспитанница конотопского гандбола Анна Дябло забросила 14 мячей, став с 58 голами в 6 играх лучшим бомбардиром турнира.

В финале Сербия обыграла Польшу 22:20 (12:10) и вышла в первый дивизион.