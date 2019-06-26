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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:56331

Конотопская гандболистка принесла Украине бронзу чемпионата Европы

В Болгарии завершился чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 19 лет во втором дивизионе.

Сегодня, 21 июля, сборная Украины играла в матче за третье место против сборной Болгарии. Игра сложилась в пользу нашей команды 33:22 (16:10), а воспитанница конотопского гандбола Анна Дябло забросила 14 мячей, став с 58 голами в 6 играх лучшим бомбардиром турнира.

В финале Сербия обыграла Польшу 22:20 (12:10) и вышла в первый дивизион.

Спорт Анна Дябло Гандбол
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«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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