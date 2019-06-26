Конотопская гандболистка принесла Украине бронзу чемпионата Европы

Сегодня, 21 июля, сборная Украины играла в матче за третье место против сборной Болгарии. Игра сложилась в пользу нашей команды 33:22 (16:10), а воспитанница конотопского гандбола Анна Дябло забросила 14 мячей, став с 58 голами в 6 играх лучшим бомбардиром турнира.
В финале Сербия обыграла Польшу 22:20 (12:10) и вышла в первый дивизион.
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