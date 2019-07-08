Чемпионат Сумщины по футболу: результаты 9-го тура

Высшая лига
ФК «LS Group» (Сумской р-н) - ФК «Шостка» - 10:0
Голы: Трощенко Г. (4), Стадник М. (15, 27, 84, пен.), Шевцов А. (53, А.), Катеринин В. (56), Велиев А. (63), Петраков Е. (71), Жиловець С. (78), Суходуб Б. (79).
ФК «Тростянец» - ФК ООО «Велетень» (Глухов) - 1:1
Голы: Середа В. (55, пен.) - Гололобов М. (43).
ФК «Дружба» - ФК «Ромны» - 0:0
ФК «Гранум» Снежки - ФК «Тростянец-2» - 0:2
Голы: Михтуненко С. (12), Слепухин А. (86).
В турнирной таблице лидирует «LS Group» - 24 очка, дальше - ФК «Тростянец-2» - 21, ФК «Тростянец» - 14, «Велетень» - 14, ФК «Кролевец» - 13…
Первая лига
ФК «Колос» (Севериновка) - ФК «Лебединец» (Лебедин) - 3:0
Голы: Федченко А. (3), Вензенко Я. (63, пен.), Долгополов Д. (80 ).
ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - СК «Сейм» (Путивль) - 1:1
Голы: Пукась И. (89, пен.) - Ширшак Б. (21).
ФК «Явор» (Краснополье) - ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - 0:0
Лидирует «Колос» - 22 (8 ), дальше - «Украина-Аграрная» - 15 (8 ), «Явор» - 14 (8 ), «Аграрник-Авангард» - 14 (7), «Лебединец» - 12 (8 )…
Пожизненно дисквалифицированный экс-футболист «Сум» Тарас Дурай обратился в Нацполицию по делу о своем отстранении от футбола....
20 июля пройдут матчи 9-го тура чемпионата области по футболу...
12-13 июля состоялись матчи 8-го тура чемпионата области по футболу....
12-13 июля пройдут матчи чемпионата области по футболу....
5-6 июля были сыграны матчи 7-го тура чемпионата области по футболу....