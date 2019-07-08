Сколько избирателей проголосовали на Сумщине

Самая большая явка на округе № 161 (центр - Ромны) – 57,07%. Дальше - № 162 (Ахтырка) – 52,77%, № 157 (Сумы) – 52,30%, № 159 (Глухов) - 52,14%, № 160 (Шостка и Конотоп) – 50,26% и № 158 (Белополье) – 50,14%.
В целом по области проголосовали 52,36% избирателей.
Спостерігачі ОПОРИ на кількох виборчих дільницях Сумщини (157-162 виборчі округи) зафіксували випадки видачі виборчих бюлетенів без пред'явлення документів, що посвідчують...
Установлено, что главой и секретарем одной из избирательных комиссий досрочно, до завершения процесса голосования, были подписаны протоколы о подсчете голосов...
ЦИК опубликовала на своем сайте явку избирателей на 16.00....
У день голосування спостерігачами ОПОРИ зафіксовано випадки порушення таємниці голосування, нестачу інформаційних плакатів окремих партій та кандидатів, брак виборчих скриньок...
Все эти заявления зарегистрированы полицией и проверяются. По результатам проверок уже составлен 1 административный протокол....