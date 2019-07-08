Сколько избирателей проголосовали на Сумщине ЦИК опубликовала данные о явке избирателей на 20.00 на Сумщине.

Самая большая явка на округе № 161 (центр - Ромны) – 57,07%. Дальше - № 162 (Ахтырка) – 52,77%, № 157 (Сумы) – 52,30%, № 159 (Глухов) - 52,14%, № 160 (Шостка и Конотоп) – 50,26% и № 158 (Белополье) – 50,14%. В целом по области проголосовали 52,36% избирателей.