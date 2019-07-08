Кого выбрали Сумы (обновляется) После подсчета 56% протоколов с избирательных участков по округу № 157 (Сумы) с большим отрывом лидирует Татьяна Рябуха.

У выдвиженки партии «Слуга народа» 38,42%. Дальше – Юрий Чмырь – 17,4%, бывший дважды нардеп Олег Медуница – 13,74%, Александр Соколов – 8,02%, Владимир Войтенко («Батькивщина») – 6,64%...

По партийным спискам сумчане также отдали предпочтение партии президента, которой отдали свои голоса 50,75%. Дальше – «Батькивщина» - 9,6%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 8,64%, «Европейская солидарность» - 8,08%, «Сила и честь» - 5,45%, «Голос» - 4,33%, «Радикальная партия» - 2,35%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 1,98%, «Оппозиционный блок» - 1,79%, «Партия Шария» - 1,79%, «Свобода» - 1,46%, «Гражданская позиция» - 1,29%...

По 158-му округу (в который входит часть Заречного района Сум, Сумской, Белопольский и Краснопольский районы) лидирует также выдвиженец «Слуги народа» полтавско-киевский «варяг» Игорь Васильев – 44,74%. Здесь посчитали пока только 27,74% протоколов.

Дальше – Василий Лобода («Батькивщина») – 16,46%, Виталий Жиленко («Оппозиционная платформа – За жизнь») – 9,81%, уже бывший нардеп Александр Сугоняко – 8,84%, Вадим Акперов («Европейская Солидарность») – 7,85%...

По партийным спискам тут «Слуга народа» лидирует также с огромным отрывом – 50,78%. Дальше – «Батькивщина» - 12,17%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 10,39%, «Радикальная партия» - 6,42%, «Европейская солидарность» - 5,18%, «Сила и честь» - 3,88%, «Голос» - 2,47%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 1,61%, «Оппозиционный блок» - 1,57%, Аграрная партия – 1,55%...