На Сумщине к уголовной ответственности привлечены двух глав и двух секретарей избирательных комиссий

Аналогичная ситуация произошла и в Сумском районе, где на одном участке обнаружили подписанными 11 протоколов до их заполнения.
Двум главам и двум секретарям участковых избирательных комиссий Сумской местной прокуратурой 22 июля 2019 года сообщено о подозрении. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 158 (подписания протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке до его заполнения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.
В то же время подобные нарушения зафиксированы в Шосткинском и Путивльском районах, где глава, секретарь, а также некоторые члены комиссии заблаговременно подписали протоколы. В ЕРДР внесены сведения по ч. 3 ст. 158 УК Украины, на месте происшествия работают правоохранители, решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении.
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