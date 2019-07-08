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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:22754

На Сумщине к уголовной ответственности привлечены двух глав и двух секретарей избирательных комиссий

Глава и секретарь участковой избирательной комиссии в г. Сумы подписали еще незаполненные два протокола о подсчете голосов избирателей.

Аналогичная ситуация произошла и в Сумском районе, где на одном участке обнаружили подписанными 11 протоколов до их заполнения.

Двум главам и двум секретарям участковых избирательных комиссий Сумской местной прокуратурой 22 июля 2019 года сообщено о подозрении. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 158 (подписания протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке до его заполнения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

В то же время подобные нарушения зафиксированы в Шосткинском и Путивльском районах, где глава, секретарь, а также некоторые члены комиссии заблаговременно подписали протоколы. В ЕРДР внесены сведения по ч. 3 ст. 158 УК Украины, на месте происшествия работают правоохранители, решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении.

Право Выборы 2019
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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