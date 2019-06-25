В Сумах разыграли летний кубок Теннисной академии

На кортах Теннисной академии соревновались теннисисты из Харькова, Киева, Полтавы, Шостки и Сум. Результаты
Мальчики. Одиночный разряд:
1-е место - Олейник Иван (Сумы), 2-е место - Гвилава Степан (Шостка), 3-е место - Нехорошков Виктор (Харьков).
Парный разряд:
1-е место - Гвилава Степан/Анищук Никита (оба Шостка), 2-е место - Тарасенко Денис (Сумы)/Ревенко Владимир (Киев), 3-е место - Коваленко Богдан/Петренко Кирилл (оба Сумы).
Девочки. Одиночный разряд:
1-е место - Криворучко София (Харьков), 2-е место - Корнеева Алина (Харьков), 3-е место - Безверхая Александра (Харьков).
Парный разряд:
1-е место - Савицкая Таисия/Гриценко София (обе Сумы), 2-е место - Березинец Карина/Никонорова Анна (обе Сумы), 3-е место - Севостьянова Мария/Мирошникова Диана (обе Сумы).
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