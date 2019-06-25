Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58316

В Сумах разыграли летний кубок Теннисной академии

20-21 июля в Сумах проходил турнир «Летний Кубок ТА 2 by Babolat» U-12 2-й категории ФТУ.

На кортах Теннисной академии соревновались теннисисты из Харькова, Киева, Полтавы, Шостки и Сум. Результаты

Мальчики. Одиночный разряд:

1-е место - Олейник Иван (Сумы), 2-е место - Гвилава Степан (Шостка), 3-е место - Нехорошков Виктор (Харьков).

Парный разряд:

1-е место - Гвилава Степан/Анищук Никита (оба Шостка), 2-е место - Тарасенко Денис (Сумы)/Ревенко Владимир (Киев), 3-е место - Коваленко Богдан/Петренко Кирилл (оба Сумы).

Девочки. Одиночный разряд:

1-е место - Криворучко София (Харьков), 2-е место - Корнеева Алина (Харьков), 3-е место - Безверхая Александра (Харьков).

Парный разряд:

1-е место - Савицкая Таисия/Гриценко София (обе Сумы), 2-е место - Березинец Карина/Никонорова Анна (обе Сумы), 3-е место - Севостьянова Мария/Мирошникова Диана (обе Сумы).

Спорт Теннис
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«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
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19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
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16-50 - 70 грн.
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«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
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«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
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21:30—55 грн.
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«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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