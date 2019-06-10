Сумчане требуют больше автобусов на Добровольную Сегодня, 22 июля, несколько десятков сумчан с Добровольной пришли на аппаратное совещание в мэрию.

Они требовали от мэра Сум увеличить количество общественного транспорта, обслуживающего их микрорайон. Напомним: частный перевозчик с маршрута № 9 (Добровольная - Прокофьева) отказался от маршрута. Вместо него исполком решил ввести дополнительно автобус № 64а (Добровольная - Центр), на котором будет ездить 1 автобус (вместо 5 маршруток). Однако автобус все еще не поехал, так как отдел транспорта со вторника разрабатывает паспорт маршрута.

Александр Лысенко дал поручение срочно принести ему на подпись документы, чтобы с обеда дополнительный автобус начал возить людей. Кроме того, он дал поручение проработать графики движения двух маршрутов, чтобы они шли с минимальным интервалом. Также он пригрозил нерадивым чиновникам увольнением, так как ему надоело бать последней инстанцией, которая решает все вопросы в городе.

Напомним: конкурс на перевозки проводился в 2017 году, с тех пор мэрия добавила на этом маршруте коммунальные автобусы № 64 «Добровольная - Добровольная» и № 67 «Прокофьева - Косовщинская», и троллейбусы № 15 и 15а «Прокофьева – Ж/д вокзал», поэтому и снизился пассажиропоток в маршрутках. Согласно договора на маршруте № 9 должно было 13 машин, однако после введения коммунальных автобусов, перевозчик стал выставлять намного меньше. Даже просил уменьшить до 5, на что исполком пошел буквально в мае этого года. Однако теперь вместо 13 маршруток ездит всего два автобуса (и то не всегда, так как автобусы часто ломаются)…