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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30419

В сумском бюджете 100-миллионная дыра

По состоянию на 18 июля в общий фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступило 919,4 млн грн (49,3% к плану на год).

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 100,2 млн грн, в том числе за счет: налога на доходы физических лиц – 85,7 млн грн; платы за предоставление административных услуг - 2 млн грн; акцизному налогу – 16,8 млн грн.

Сумма недовыполнения по росписи составляет 56,4 млн грн, в том числе за счет: налога на доходы физических лиц – 57,5 млн грн; платы за предоставление административных услуг – 2,9 млн грн; акцизному налогу – 8,9 млн грн.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда городского бюджета (без учета официальных трансфертов) увеличились на 76,5 млн грн (или на 9,1%).

В специальный фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступило 66,6 млн грн (59% к плану на год) и на 12,2 млн грн (или на 22,4%) больше поступлений за соответствующий период 2018 года.

Поступления в бюджет развития составили 7 млн грн, что на 3,1 млн грн больше плана на январь-июль по расписанию.

Официальных трансфертов в общий фонд поступило 699,1 млн грн, что составляет 96,9% к плану на январь-июль по расписанию, в специальный фонд – 52,9 млн грн, что составляет 89,8% к плану по расписанию, сообщили в горфиндепартаменте.

Экономика Недобор
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