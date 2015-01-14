Сегодня – последний день подачи электронных заявлений в вузы Министерство образования и науки Украины напомнило абитуриентам, что сегодня, 22 июля, в 18:00 заканчивается подача заявлений в вузы.

Информация об этом появилась на официальном сайте МОН.

Отметим, вступительная кампания началась 10 июля 2019 года. А активная фаза вступительной кампании продлится весь июль.

10 июля стартовал прием заявлений и документов, с 1 по 10 июля длилось проведение творческих конкурсов.

Напомним, что обнародование рейтингового списка поступающих на бюджет обнародуют с 26 по 31 июля. После этого абитуриенты должны будут принести необходимые документы в вузы.

Также до 12:00, 1 августа, продлится зачисление на бюджетные места, а на контракт зачисление будет возможно до 30 сентября.