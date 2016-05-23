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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:55368

В центре Сум обещают обустроить три туалета

Сумские чиновники задумались над обустройством общественных туалетов в центре города.

Мэр Сум Александр Лысенко неделю назад давал поручение проработать этот вопрос, сегодня, 22 июля, директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко доложил, что придумали коммунальщики.

- Поручение проработано, составили рабочую группу с водоканалом и с КП «Спецкомбинат», - начал он. – Мы определили три первых туалета, которые нужно поставить в центре города. Это в сквере Шевченко, на Театральной площади и в сквере СКД на ул. Ильинской. Сейчас водоканал прорабатывает технические возможности подведения туда водоотведения, а «Спецкомбинат» просчитывает содержание. Просим продлить поручение до 30 августа, чтобы мы собрали все данные и дали полностью стоимость этих работ.

- То есть это будут стационарные?

- Да.

- Хорошо, до 30.08.

Общество Общественные туалеты
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