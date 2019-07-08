Добровольная осталась не только без маршруток, но и без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 22 июля района улицы Добровольная в Сумах.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети по ул. Юрия Липы сегодня, 22 июля, в 9.30 прекращено водоснабжение всего района Добровольной.

По завершении аварийных работ водоснабжение будет возобновлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.