Добровольная осталась не только без маршруток, но и без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети по ул. Юрия Липы сегодня, 22 июля, в 9.30 прекращено водоснабжение всего района Добровольной.
По завершении аварийных работ водоснабжение будет возобновлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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