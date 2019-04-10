Сумчанам задолжали 276 млн грн зарплаты

В течение прошлой недели задолженность по заработной плате погасили Государственное предприятие «Сумыгеодезкартография» (149,4 тыс. грн); ООО «Сумsспортинвест» (осталась задолженность только за два месяца в сумме 97,6 тыс. грн); ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (3,7 млн грн).
Еще почти 60 млн на подходе....
В течение июня 2019 года общая сумма задолженности уменьшилась на 9,6 миллиона гривен....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в апреле...
В течение предыдущей недели (с 8 по 15 мая) задолженность по заработной плате выплачивали три работодатели на общую сумму 14,5...
В течение следующей недели частично задолженность по заработной плате на Шосткинском казенном заводе «Звезда» будет погашена....