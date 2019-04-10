Сумчанам задолжали 276 млн грн зарплаты По состоянию на 19 июля просроченную задолженность по заработной плате на общую сумму 267,6 млн грн имели 12 предприятий города.

В течение прошлой недели задолженность по заработной плате погасили Государственное предприятие «Сумыгеодезкартография» (149,4 тыс. грн); ООО «Сумsспортинвест» (осталась задолженность только за два месяца в сумме 97,6 тыс. грн); ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (3,7 млн грн).