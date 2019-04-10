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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
22.07.2019 10:59607

Сумчанам задолжали 276 млн грн зарплаты

По состоянию на 19 июля просроченную задолженность по заработной плате на общую сумму 267,6 млн грн имели 12 предприятий города.

В течение прошлой недели задолженность по заработной плате погасили Государственное предприятие «Сумыгеодезкартография» (149,4 тыс. грн); ООО «Сумsспортинвест» (осталась задолженность только за два месяца в сумме 97,6 тыс. грн); ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (3,7 млн грн).

Экономика Задолженность по зарплате
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CINETECH+, 2D 14:00 16:45
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19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
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«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
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16-50 - 70 грн.
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CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
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CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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