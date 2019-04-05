Сумские студентки завоевали награды на Кубке Европы по дзюдо 20-21 июля в Праге (Чехия) проходил Кубок Европы U21 по дзюдо.

В соревнованиях приняли участие 437 спортсменов, в том числе и студенты СумГУ. В весовой категории до 78кг среди женщин свою первую победу на европейском уровне завоевала студентка СумГУ Наталья Чистякова. Она победила в 4-х поединках. Еще одну награду для сборной получила Анастасия Антипина. В весовой категории до 63 кг она заняла второе место.