Сумская лучница настреляла на три медали на кубке Европы 15-20 июля в Бухаресте проходил 2-й этап юношеского кубка Европы по стрельбе из лука.

Сумчанка Евгения Чибисова завоевала на турнире три медали: в миксте – «золото» в Александром Панцыру, «золото» - в команде с Жанной Наумовой и Евлизаветой Сикало и «бронзу» - в личном зачете.

Всего сборная Украины настреляла на 4 медали. Кроме трех с участием сумчанки мужская команда взяла «серебро». В общем зачете сборная Украины заняла четвертое место.