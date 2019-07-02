Сумская лучница настреляла на три медали на кубке Европы

Сумчанка Евгения Чибисова завоевала на турнире три медали: в миксте – «золото» в Александром Панцыру, «золото» - в команде с Жанной Наумовой и Евлизаветой Сикало и «бронзу» - в личном зачете.
Всего сборная Украины настреляла на 4 медали. Кроме трех с участием сумчанки мужская команда взяла «серебро». В общем зачете сборная Украины заняла четвертое место.
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