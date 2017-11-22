В Сумах нарисовали на мурале Децла Сегодня, 22 июля, в 19:30 в Сумах пройдет открытие нового мурала.

На летней эстраде в городском парке им. Кожедуба нарисовали портрет рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. Открытие фанаты приурочили ко дню рождения артиста. Певец умер в феврале этого года во время гастролей, таким образом поклонники его творчества решили почтить его память.

После открытия в ОО «Зеленый театр «Сумы» (там же) будет просмотр его видеоклипов.