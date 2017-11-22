В Сумах нарисовали на мурале Децла

На летней эстраде в городском парке им. Кожедуба нарисовали портрет рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. Открытие фанаты приурочили ко дню рождения артиста. Певец умер в феврале этого года во время гастролей, таким образом поклонники его творчества решили почтить его память.
После открытия в ОО «Зеленый театр «Сумы» (там же) будет просмотр его видеоклипов.
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