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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51108

В Сумах нарисовали на мурале Децла

Сегодня, 22 июля, в 19:30 в Сумах пройдет открытие нового мурала.

На летней эстраде в городском парке им. Кожедуба нарисовали портрет рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. Открытие фанаты приурочили ко дню рождения артиста. Певец умер в феврале этого года во время гастролей, таким образом поклонники его творчества решили почтить его память.

После открытия в ОО «Зеленый театр «Сумы» (там же) будет просмотр его видеоклипов.

Общество Децл Мурал
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