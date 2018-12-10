В Краснополье проведут открытый кубок Сумщины по стронгмену Краснополье будет принимать соревнования на Открытый кубок Сумской области по стронгмену.

Соревнования пройдут 27 июля на стадионе «Явор». Начало в 10.00. Выступление богатырей – с 12.00. В программе, кроме соревнований, детская развлекательная программа и праздничная торговля.