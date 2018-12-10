В Краснополье проведут открытый кубок Сумщины по стронгмену

Соревнования пройдут 27 июля на стадионе «Явор». Начало в 10.00. Выступление богатырей – с 12.00.
В программе, кроме соревнований, детская развлекательная программа и праздничная торговля.
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