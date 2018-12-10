Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21290

В Краснополье проведут открытый кубок Сумщины по стронгмену

Краснополье будет принимать соревнования на Открытый кубок Сумской области по стронгмену.

Соревнования пройдут 27 июля на стадионе «Явор». Начало в 10.00. Выступление богатырей – с 12.00.

В программе, кроме соревнований, детская развлекательная программа и праздничная торговля.

Спорт Краснополье Стронгмен
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Сумской стронгмен стал третьим на кубке Украины
Сегодня 07:35

Сумской стронгмен стал третьим на кубке Украины

20 июля в Никополе проходил кубок Украины по стронгмену....

26.06.2019 21:54

В Краснополье «ничейная» скамейка сломала ногу 2-летнему мальчику (видео)

Мальчик сломал две кости со смещением, забираясь на скамейку в центре поселка....

В Краснополье открыли футбольную площадку с искусственным покрытием
17.04.2019 17:57

В Краснополье открыли футбольную площадку с искусственным покрытием

Сегодня, 17 апреля, в Краснополье открыли футбольную площадку с искусственным покрытием....

В Краснополье планируют создать Loft-центр
09.01.2019 12:40

В Краснополье планируют создать Loft-центр

Сумским подразделением Центра развития местного самоуправления совместно с Краснопольский поселковым советом разрабатывается проект по созданию общественного коммуникативного Центра (LOFT-Центр) Краснопольской...

В Краснополье провели чемпионат Сумщины по жиму
10.12.2018 15:05

В Краснополье провели чемпионат Сумщины по жиму

8 декабря в Краснополье прошел чемпионат Сумской области по классическому и экипировочному жиму лежа среди мужчин и женщин, юниоров и...

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Статьи

Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
18.07.2019 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
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17.07.2019 15:39
Зе!Десант провів зустріч на Сумському НВО
17.07.2019 11:16
Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
15.07.2019 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
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Афиша

«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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