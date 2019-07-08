В Сумах копы остановили вооруженного наркомана

Вечером на улице Металлургов внимание инспекторов привлек молодой человек, который подозрительно себя вел. Увидев экипаж патрульных, он и вовсе изменил направление движения. Остановив 19-летнего мужчину, стражи порядка провели в отношении него поверхностную проверку. Как результат, инспекторы обнаружили предмет, похожий на пистолет, и бумажный сверток с веществом, похожим на наркотическое.
Сам же сумчанин от объяснений, откуда у него эти вещи, отказался. Предоставлял он их уже следственно-оперативной группе Сумского отдела полиции, которую и вызвали патрульные на место происшествия.
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