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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Охтирці помер заслужений художник України

Сьогодні, 22 липня, перестало битися серце члена Національної Спілки художників України, заслуженого художника України, викладача Охтирської дитячої художньої школи ім. Т.Г.Шевченка Сергія Петровича Жидєля.

Жидєль Сергій Петрович художник-монументаліст, графік і живописець. З 1990 року член Національної Спілки художників України.

У 1980 році закінчив Київський державний художній інститут та здобув кваліфікацію «Художник-живописець, педагог». Працював у Луганську головним художником художньо-виробничого комбінату, викладачем коледжу культури та мистецтв, секретарем та головою Луганської обласної організації Національної Спілки художників України тощо. Також, працював викладачем малюнка і живопису у педагогічному університеті м. Юнчин (Китай).

Сергій Петрович разом з родиною вимушений був покинути рідний дім, переселився з Луганська до Охтирки, де працював викладачем Охтирської дитячої художньої школи ім. Т.Г. Шевченка і мав значні здобутки, як викладач. Користувався заслуженим авторитетом серед викладачів школи, художників міста. Вів активну просвітницьку роботу, постійно брав участь у художніх виставках міста та мистецьких аукціонах на підтримку учасників АТО, проводив уроки в недільній художній школі храму.

Жидєль Сергій Петрович постійно організовував свої персональні художні виставки у м. Київ, м. Юнчин (Китай), м.Луганськ, м.Лебедин, м.Суми, м.Охтирка; брав активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських та місцевих пленерах.

У 2018 році Указом Президента України йому присвоєно Почесне звання "Заслужений художник України". У цьому ж році отримав Подяку від прем`єр-міністра України. У 2019 році отримав посвідчення Української Православної церкви Київського патріархата та нагороджений медаллю "За жертовність і любов до України" від Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким Сергія Петровича. Вічна йому пам'ять, повідомляє охтирська міська рада.

«Данкор» приєднується до співчуття…

Общество Ахтырка Заслуженный художник Украины Утрата
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