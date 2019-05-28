В Охтирці помер заслужений художник України

Жидєль Сергій Петрович художник-монументаліст, графік і живописець. З 1990 року член Національної Спілки художників України.
У 1980 році закінчив Київський державний художній інститут та здобув кваліфікацію «Художник-живописець, педагог». Працював у Луганську головним художником художньо-виробничого комбінату, викладачем коледжу культури та мистецтв, секретарем та головою Луганської обласної організації Національної Спілки художників України тощо. Також, працював викладачем малюнка і живопису у педагогічному університеті м. Юнчин (Китай).
Сергій Петрович разом з родиною вимушений був покинути рідний дім, переселився з Луганська до Охтирки, де працював викладачем Охтирської дитячої художньої школи ім. Т.Г. Шевченка і мав значні здобутки, як викладач. Користувався заслуженим авторитетом серед викладачів школи, художників міста. Вів активну просвітницьку роботу, постійно брав участь у художніх виставках міста та мистецьких аукціонах на підтримку учасників АТО, проводив уроки в недільній художній школі храму.
Жидєль Сергій Петрович постійно організовував свої персональні художні виставки у м. Київ, м. Юнчин (Китай), м.Луганськ, м.Лебедин, м.Суми, м.Охтирка; брав активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських та місцевих пленерах.
У 2018 році Указом Президента України йому присвоєно Почесне звання "Заслужений художник України". У цьому ж році отримав Подяку від прем`єр-міністра України. У 2019 році отримав посвідчення Української Православної церкви Київського патріархата та нагороджений медаллю "За жертовність і любов до України" від Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.
Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким Сергія Петровича. Вічна йому пам'ять, повідомляє охтирська міська рада.
«Данкор» приєднується до співчуття…
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