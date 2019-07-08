В Шостке посчитали все голоса: победитель – нардеп Молоток

По результатам подсчета всех 100% протоколов победу в округе одержал нардеп прошлого созыва Верховной Рады, самовыдвиженец Игорь Молоток – 35,15% голосов (22834 человека). Второе место у Татьяны Сахнюк («Слуга народа») – 22,3%, дальше – мэр Конотопа Артем Семенихин – 17,92%, Владимир Пилипейко («Оппозиционная платформа – За життя») – 10,6%...
По партийным спискам «Слуга народа» в этом округе набрала 51,99%, «Оппозиционная платформа – За життя» - 15,11%, «Батькивщина» - 7,27%, «Сила и честь» - 5,51%, «Европейская солидарность» - 4,46%...
Глава и секретарь участковой избирательной комиссии в г. Сумы подписали еще незаполненные два протокола о подсчете голосов избирателей....
Андрей Деркач и Игорь Молоток с большим запасом лидируют в своих округах....
После подсчета 56% протоколов с избирательных участков по округу № 157 (Сумы) с большим отрывом лидирует Татьяна Рябуха....
ЦИК опубликовала данные о явке избирателей на 20.00 на Сумщине....
Спостерігачі ОПОРИ на кількох виборчих дільницях Сумщини (157-162 виборчі округи) зафіксували випадки видачі виборчих бюлетенів без пред'явлення документів, що посвідчують...