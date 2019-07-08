В Шостке посчитали все голоса: победитель – нардеп Молоток На округе № 160 (Шостка и Конотоп) посчитали все протоколы с участковых комиссий.

По результатам подсчета всех 100% протоколов победу в округе одержал нардеп прошлого созыва Верховной Рады, самовыдвиженец Игорь Молоток – 35,15% голосов (22834 человека). Второе место у Татьяны Сахнюк («Слуга народа») – 22,3%, дальше – мэр Конотопа Артем Семенихин – 17,92%, Владимир Пилипейко («Оппозиционная платформа – За життя») – 10,6%...

По партийным спискам «Слуга народа» в этом округе набрала 51,99%, «Оппозиционная платформа – За життя» - 15,11%, «Батькивщина» - 7,27%, «Сила и честь» - 5,51%, «Европейская солидарность» - 4,46%...