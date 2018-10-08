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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В мэрии Сум не заметили ливня и забитых ливневок

Вторничный ливень, который парализовал работу коммунального транспорта в Сумах на несколько часов, так и остался незамеченным в мэрии.

Тогда целая вереница троллейбусов остановилась на Харьковском мосту и дальше, не рискуя ехать по лужам, образовавшимся из-за ливня и плохо работающих ливневок. Сумчане создали петицию по этому поводу – с требованием расчистить их. А вот сайт мэрии не заметил ни ливня, не петиции. А на сегодняшнем аппаратном совещании тоже не было сказано ни слова по этому поводу…

Общество Ливневая канализация
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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