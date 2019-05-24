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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
22.07.2019 14:39499

Дело о растрате 13 млн грн ГП "Авиакон" направили в суд

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование по этому делу в 2016 году

Дело о причинении ущерба на более чем 13 млн грн государственному предприятию "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", который входит в состав концерна "Укроборонпром" закончено и направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Расследование факта нанесения более 13 млн грн убытков государственному предприятию "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", который входит в состав концерна "Укроборонпром" (далее — ГП "Авиакон") закончено. 19 июля 2019 года прокуроры САП направили обвинительный акт в отношении трех лиц в Конотопский горрайонный суд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемыми являются бывший директор "Авиакона", бывший заместитель директора и коммерческий директор компании, зарегистрированной на Карибских островах Сент Китс и Невис. Их всех обвиняют по статье "Злоупотребление властью или служебным положением" (ч. 2 ст. 364 УК Украины), а коммерческого директора рассматривают еще и как соучастника преступления (ч. 5 ст. 27 УК).

Как сообщалось, следователи установили, что в марте 2014 года представители "Авиакона" заключили с частной компанией Westan Group Associates Ltd, зарегистрированной на Карибских островах, договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму 288 тыс. долл.

Впоследствии Westan Group заключила договор с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков по вдвое более низкой цене - 144 тыс. долларов. Отмечается, что об этом знало руководство "Авиакона".

По похожей схеме в мае 2014 года "Авиакон" и Westan Group заключили еще один контракт - на этот раз на поставку 85 топливных баков. Украинская госкомпания заплатила 2,04 млн долларов, а компания-прокладка - 1,02 млн долларов.

По версии следствия, в результате этого госпредприятие "Авиакон" переплатило 13,03 млн компании Westan Group Associates Ltd.

Напомним, 21 ноября 2018 года бывшему директору ГП "Авиакон", его экс-заместителю, а также коммерческому директору частной компании офшорной юрисдикции сообщили о подозрении.

Право Авиакон
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