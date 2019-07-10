Житель Сумщины попался на краже железной дороги На Сумщине полиция разоблачила мужчину в разукомплектованию железнодорожного пути.

21 июля дежурный полицейский автопатруль обратил внимание на колесный трактор ДТЗ, находившийся вблизи железнодорожного пути сообщением Наумовка-Корчаковка. Когда полицейские осмотрели тракторный прицеп, то под сеном обнаружили более пятисот деталей крепления железнодорожного пути - накладки, костыли, прижимы, подкладки, болты с различными комплектующими деталями и т.п. Водитель трактора - 42-летний местный житель.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которая в тот же день провела неотложный обыск хозяйства заподозренного в совершении кражи мужчины. Во время которого нашли еще около 50 аналогичных запчастей. Все найденное оборудования, а также бензопилу, переоборудованную под болгарку с функцией резки металла, и специальный ключ полицейские изъяли.

Сейчас мужчина, в рамках открытого по признакам ч.1 ст. 185, ч.3 ст. 15 - ч.2 ст.185 УК Украины уголовного производства общается со следователями. Его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Досудебное следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.