Чем занимались сумские копы на выходных

Выезжали на 2 ДТП с материальным ущербом, составили 175 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 5 за управление в состоянии опьянения), составили 55 административных материалов за нарушение общественного порядка, раскрыли 11 фактов наркопреступлений, задержали мужчину, вероятно, причастного к мошенническим действиям, обнаружили лицо в розыске, обнаружили лицо, которое незаконно находится на территории Украины; задержали человека, вероятно, причастного к краже; разыскали лицо, причастное к нанесению телесных повреждений.
На днях, патрульные получили сообщение о мужчине, который в супермаркете на улице Ярослава Мудрого пытается нанести себе телесные повреждения....
В течение выходных (28-30 июня) патрульные проработали почти 600 сообщений....
26 июня ежегодно отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом....
Инспекторы патрульной полиции и неравнодушные горожане с помощью трафаретов наносили перед пешеходным переходом предупредительные надписи «Посмотри влево / вправо», «Сними...
В течение выходных (22-23 июня) патрульные проработали около 460 сообщений....