Чем занимались сумские копы на выходных В течение выходных (20-21 июля) патрульные проработали более 550 сообщений.

Выезжали на 2 ДТП с материальным ущербом, составили 175 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 5 за управление в состоянии опьянения), составили 55 административных материалов за нарушение общественного порядка, раскрыли 11 фактов наркопреступлений, задержали мужчину, вероятно, причастного к мошенническим действиям, обнаружили лицо в розыске, обнаружили лицо, которое незаконно находится на территории Украины; задержали человека, вероятно, причастного к краже; разыскали лицо, причастное к нанесению телесных повреждений.