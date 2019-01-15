Стало известно расписание нового автобуса на Добровольную

Свой первый рейс автобус начал в 13:55 от остановки «Центральный рынок» в направлении Добровольной. Дополнительный автобус будет осуществлять 16 оборотных рейсов в день (длина маршрута - 9 км), а интервал ожидания коммунального транспорта для жителей ул. Добровольная сократится до 15 минут, сообщает КП «Электроавтотранс».
Напомним: члены исполнительного комитета Сумского городского совета во время внеочередного заседания, состоявшегося 16 июля, поддержали решение о введении в действие маршрута №64А в святи с тем, что частный перевозчик отказался от маршрута № 9 (Добровольная - Прокофьева).
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