Стало известно расписание нового автобуса на Добровольную С понедельника, 22 июля, в Сумах начал работу на линии маршрут № 64А (Добровольная - Центр).

Свой первый рейс автобус начал в 13:55 от остановки «Центральный рынок» в направлении Добровольной. Дополнительный автобус будет осуществлять 16 оборотных рейсов в день (длина маршрута - 9 км), а интервал ожидания коммунального транспорта для жителей ул. Добровольная сократится до 15 минут, сообщает КП «Электроавтотранс».

Напомним: члены исполнительного комитета Сумского городского совета во время внеочередного заседания, состоявшегося 16 июля, поддержали решение о введении в действие маршрута №64А в святи с тем, что частный перевозчик отказался от маршрута № 9 (Добровольная - Прокофьева).