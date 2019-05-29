Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3250

Адвокаты сумского насильника прогуляли заседание суда

В связи с неявкой защитников отложено рассмотрение дела по обвинению 16-летнего сумчанина в изнасиловании.

Сегодня, 22 июля, в связи с неявкой защитников обвиняемого, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении 16-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании (часть 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины).

Следующее судебное заседание назначено на 16 час. 00 мин. 1 августа.

Происшествие случилось 8 марта 2019 около 23 часов в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.

Право Владислав Кривошей Изнасилование
view counter

По тематике

27.06.2019 17:07

Дело 16-летнего сумчанина, обвиняемого в изнасиловании, назначили к рассмотрению

Сегодня, 27 июня в Заречном райсуде Сум состоялось подготовительное судебное заседание по делу по обвинению 16-летнего кадета в изнасиловании....

11.06.2019 06:31

На юношу, обвиняемого в изнасиловании сумчанки, наконец-то надели электронный браслет

10 июня в ГУ Нацполиции в Сумской области на 16-летнего Владислава Кривошея надели средство электронного контроля....

В Сумах из-за дефицита на обвиняемого в изнасиловании электронный браслет не надели
07.06.2019 15:15

В Сумах из-за дефицита на обвиняемого в изнасиловании электронный браслет не надели

По данным отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, всего у правоохранителей Сумщины 11 средств электронного контроля, и все сейчас используются....

16-летнему сумчанину, которого обвиняют в изнасиловании, ужесточили меру пресечения
05.06.2019 18:15

16-летнему сумчанину, которого обвиняют в изнасиловании, ужесточили меру пресечения

Так как юноша, которого обвиняют в изнасиловании 23-летней сумчанки, находясь под домашним арестом, постил в инстаграм сториз, на которых он...

16-летний сумчанин, которого судят за изнасилование, гуляет по улицам, несмотря на круглосуточный домашний арест
29.05.2019 11:56

16-летний сумчанин, которого судят за изнасилование, гуляет по улицам, несмотря на круглосуточный домашний арест

Обвиняемый в изнасиловании бывший кадет, сидя под круглосуточным домашним арестом, выкладывает сториз о ночных прогулках....

Новости

Два нардепа снова проходят в Верховную Раду от Сумщины
Сегодня 07:01
Кого выбрали Сумы (обновляется)
Сегодня 06:18
На Сумщине проходят выборы в парламент (обновляется)
Вчера 08:01
Проводник поезда «Москва-Львов» скрыл от контроля конверт со старинными банкнотами
Сегодня 15:34
Адвокаты сумского насильника прогуляли заседание суда
Сегодня 15:32
В Сумах городской казне снова придется раскошелиться на инсулин для диабетиков
Сегодня 15:23
Стало известно расписание нового автобуса на Добровольную
Сегодня 15:15
Житель Сумщины попался на краже железной дороги
Сегодня 14:55
Дело о растрате 13 млн грн ГП "Авиакон" направили в суд
Сегодня 14:39
В мэрии Сум не заметили ливня и забитых ливневок
Сегодня 13:50
В Шостке посчитали все голоса: победитель – нардеп Молоток
Сегодня 13:37
В Охтирці помер заслужений художник України
Сегодня 13:26
view counter
view counter

Статьи

Искусственное освещение: главные функции в домашнем интерьере ®
Сегодня 14:13
Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
18.07.2019 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
Поддерживаем своих!
17.07.2019 15:39
Зе!Десант провів зустріч на Сумському НВО
17.07.2019 11:16
Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
15.07.2019 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.