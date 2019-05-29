Адвокаты сумского насильника прогуляли заседание суда

Сегодня, 22 июля, в связи с неявкой защитников обвиняемого, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении 16-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании (часть 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины).
Следующее судебное заседание назначено на 16 час. 00 мин. 1 августа.
Происшествие случилось 8 марта 2019 около 23 часов в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.
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