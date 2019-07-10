Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:348

Проводник поезда «Москва-Львов» скрыл от контроля конверт со старинными банкнотами

Сегодня утром в пункте контроля «Конотоп» во время проверки поезда сообщением «Москва-Львов» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу коллекции старинных банкнот.

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Москва-Львов» пограничный наряд под умывальником в купе проводника обнаружил конверт, в котором находились 45 старинных банкнот.

Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу данные купюры пытался проводник этого поезда, 43-летний гражданин Украины.

Сейчас выявленная коллекция денежных знаков, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля. изъяты для принятия правового решения. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Банкноты Пограничники
view counter

По тематике

Россиянин предлагал сумским пограничникам взятку
19.07.2019 16:09

Россиянин предлагал сумским пограничникам взятку

18 июля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....

19.07.2019 13:24

На Сумщине пограничники задержали белоруса, который пытался незаконно пересечь границу

18 июля в Глуховском районе пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....

На Сумщине задержали подозреваемых в убийстве на Львовщине
17.07.2019 14:04

На Сумщине задержали подозреваемых в убийстве на Львовщине

Пограничники Сумского отряда в рамках взаимодействия заблаговременно получили от коллег из Национальной полиции ориентировки о том, что ими разыскиваются лица,...

Молдаванин пытался вывезти в Россию кортик и старинный словарь
17.07.2019 13:22

Молдаванин пытался вывезти в Россию кортик и старинный словарь

В пункте пропуска «Бачевск» сумские пограничники предотвратили вывоз из Украины предметов антиквариата....

16.07.2019 11:03

Армянин и узбек пытались подкупить сумских пограничников

На днях в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередные попытки втягивания пограничников в противоправную деятельность....

Новости

Два нардепа снова проходят в Верховную Раду от Сумщины
Сегодня 07:01
Кого выбрали Сумы (обновляется)
Сегодня 06:18
На Сумщине проходят выборы в парламент (обновляется)
Вчера 08:01
Проводник поезда «Москва-Львов» скрыл от контроля конверт со старинными банкнотами
Сегодня 15:34
Адвокаты сумского насильника прогуляли заседание суда
Сегодня 15:32
В Сумах городской казне снова придется раскошелиться на инсулин для диабетиков
Сегодня 15:23
Стало известно расписание нового автобуса на Добровольную
Сегодня 15:15
Житель Сумщины попался на краже железной дороги
Сегодня 14:55
Дело о растрате 13 млн грн ГП "Авиакон" направили в суд
Сегодня 14:39
В мэрии Сум не заметили ливня и забитых ливневок
Сегодня 13:50
В Шостке посчитали все голоса: победитель – нардеп Молоток
Сегодня 13:37
В Охтирці помер заслужений художник України
Сегодня 13:26
view counter
view counter

Статьи

Искусственное освещение: главные функции в домашнем интерьере ®
Сегодня 14:13
Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
18.07.2019 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
Поддерживаем своих!
17.07.2019 15:39
Зе!Десант провів зустріч на Сумському НВО
17.07.2019 11:16
Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
15.07.2019 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.