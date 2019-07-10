Проводник поезда «Москва-Львов» скрыл от контроля конверт со старинными банкнотами

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Москва-Львов» пограничный наряд под умывальником в купе проводника обнаружил конверт, в котором находились 45 старинных банкнот.
Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу данные купюры пытался проводник этого поезда, 43-летний гражданин Украины.
Сейчас выявленная коллекция денежных знаков, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля. изъяты для принятия правового решения. На правонарушителя составлены административные материалы.
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