Проводник поезда «Москва-Львов» скрыл от контроля конверт со старинными банкнотами Сегодня утром в пункте контроля «Конотоп» во время проверки поезда сообщением «Москва-Львов» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу коллекции старинных банкнот.

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Москва-Львов» пограничный наряд под умывальником в купе проводника обнаружил конверт, в котором находились 45 старинных банкнот.

Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу данные купюры пытался проводник этого поезда, 43-летний гражданин Украины.

Сейчас выявленная коллекция денежных знаков, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля. изъяты для принятия правового решения. На правонарушителя составлены административные материалы.