Подозреваемые по делу о покушении на убийство сумского предпринимателя оспаривают свое содержание под стражей В Сумской апелляционный суд поступили апелляционные жалобы на постановления следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы, которыми подозреваемым в законченном покушении на убийство двух лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В своих апелляционных жалобах апеллянты ставят вопрос об отмене решения суда первой инстанции и избрание подозреваемым более мягкого пресечения. Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 9 августа на 10 час. 00 мин. и 16 августа 2019 на 10 час. 00 мин. Дела будет пересматривать коллегия судей уголовной палаты Сумского апелляционного суда в составе В.Б.Олийника, В.В.Матуса, Ю.О.Филоновой.