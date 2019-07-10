Подозреваемые по делу о покушении на убийство сумского предпринимателя оспаривают свое содержание под стражей

В своих апелляционных жалобах апеллянты ставят вопрос об отмене решения суда первой инстанции и избрание подозреваемым более мягкого пресечения.
Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 9 августа на 10 час. 00 мин. и 16 августа 2019 на 10 час. 00 мин. Дела будет пересматривать коллегия судей уголовной палаты Сумского апелляционного суда в составе В.Б.Олийника, В.В.Матуса, Ю.О.Филоновой.
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