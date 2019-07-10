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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40547

Подозреваемые по делу о покушении на убийство сумского предпринимателя оспаривают свое содержание под стражей

В Сумской апелляционный суд поступили апелляционные жалобы на постановления следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы, которыми подозреваемым в законченном покушении на убийство двух лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В своих апелляционных жалобах апеллянты ставят вопрос об отмене решения суда первой инстанции и избрание подозреваемым более мягкого пресечения.

Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 9 августа на 10 час. 00 мин. и 16 августа 2019 на 10 час. 00 мин. Дела будет пересматривать коллегия судей уголовной палаты Сумского апелляционного суда в составе В.Б.Олийника, В.В.Матуса, Ю.О.Филоновой.

Право Покушение на убийство Роман Захарченко
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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