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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59218

На Сумщине продолжается сбор урожая ранних зерновых и зернобобовых культур

Уже обмолочено 76,9 тыс. га (29% к посеянной площади), намолочено 354,5 тыс. тонн, при средней урожайности 46,1 ц/га, что на 0,5 ц/га больше соответствующего периода прошлого года.

Наивысшую урожайность имеют хозяйства Тростянецкого - 56,8 ц/га, Глуховского - 55,3 ц/га и Конотопского - 54,6 ц/га районов. В том числе обмолочено озимой пшеницы на площади 61,9 тыс. га, намолочено 304,6 тыс. тонн, при средней урожайности 49,2 ц/га; яровой пшеницы обмолочено 61 га, намолочено 150 тонн, при средней урожайности 24,6 ц/га; озимого ячменя обмолочено 1,71 тыс. га, намолочено 7,3 тыс. тонн, при средней урожайности 43 ц/га; ярового ячменя обмолочено 8,5 тыс. га, намолочено 28,5 тыс. тонн, при средней урожайности 33,6 ц/га; озимой ржи обмолочено 180 га, намолочено 660 тонн, при средней урожайности 36,7 ц/га; гороха обмолочено 4,6 тыс. га, намолочено 13,1 тыс. га, при средней урожайности 28,8 ц/га; овса обмолочено 42 га, намолочено 163 тонны при средней урожайности 38,8 ц/га.

Кроме того, обмолочено 10,8 тыс. га озимого рапса (82% к посеянной площади), намолочено 33,3 тыс. тонн, при средней урожайности 30,8 ц/га, что на 2,1 ц/га больше соответствующего периода прошлого года.

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