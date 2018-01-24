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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумський краєзнавець став лауреатом престижної премії

Нещодавно відбулося урочисте вручення Премії імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України.

Серед цьогорічних лауреатів премії – голова Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, учасник бойових дій у зоні АТО Олег Корнієнко.

Олег Корнієнко із серпня 2009 до червня 2012 року очолював групу з підготовки обласних томів науково-документальних серій книг «Книга пам’яті України» та «Реабілітовані історією».

Автор, співавтор і упорядник 11 книг історичного та краєзнавчого спрямування. Чимало з них видані за сприяння та фінансової підтримки обласної влади, були спрямовані до навчальних та бібліотечних закладів Сумщини, представлені на книжкових виставках, де отримали високу оцінку організаторів виставок та викликали зацікавленість відвідувачів. Це, зокрема, «Зруйновані храми Сумщини. Мартиролог втрачених святинь» (2009), «Сумський слобідський козачий полк. Збірник документів» (2017), «Мартиролог жителів Сумської області, загиблих у локальних війнах та іноземних збройних конфліктах» (2018) тощо.

Довідково. Загальноукраїнська Премія імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України присуджується з 2013 року щорічно окремим краєзнавцям за вагомий внесок у справу вивчення, дослідження і популяризації історико-культурних і природних багатств рідного краю.

Общество Краеведение Олег Корниенко
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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