Погода в Сумах: прогноз на завтра

Синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью значений дождь, грозы, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью шквалы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-16 °С, днем - 24-26 °С.
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