Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 23 июля, в Сумах ожидается дождливая и ветреная погода.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью значений дождь, грозы, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-16 °С, днем - 24-26 °С.