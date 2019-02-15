Умер ветеран АТО с позывным Сенсей

Умер ветеран АТО на Донбассе Маским Ладыка с позывным "Сенсей". Военный до демобилизации служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев, был командиром орудия. Об этом 22 июля рассказал военный ВСУ Сергей Сердюк на своей странице в Facebook.
Воин - уроженец Ямпольского района Сумской области.
Причины смерти ветерана не уточняются.
О трагедии также рассказали побратимы Ладыки. Военнослужащий ВСУ из Киева Евгений Сухецкий писал в сети про уход Максима из жизни 18 июля.
Также он добавил, что "Сенсей" передавал свой опыт и мастерство в военном деле другим бойцам.
"Мой первый командир орудия, спасибо что передал опыт. Земля тебе пухом!" - написал он.
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