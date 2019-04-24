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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04310

За полгода на Сумщине собрали 2,5 млрд подоходного налога

В январе - июне 2019 года в сводный бюджет поступило 2,55 млрд грн налога на доходы физических лиц.

В государственный бюджет обеспечено этого налога 646,3 млн грн, увеличение на 90,5 млн грн, или 16,3 %. В местные бюджеты за полугодие поступило 1,9056 млрд грн, что больше, чем в соответствующем периоде прошлого года на 270 млн грн, или на 16,5 %.

В июне налога на доходы физических лиц сумчане заплатили 487,2 млн гривен Этот показатель на 67 млн грн превышает поступления июня прошлого года.

Также в I полугодии 2019 года в государственный бюджет поступило 171,7 млн грн военного сбора, что на 15,7 %, или на 23,3 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В июне в государственный бюджет поступило 33,4 млн грн военного сбора, что на 13 %, или 3,9 млн грн больше, чем в июне 2018 года.

Общество Налоги
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