На Сумщине до сих пор не посчитали все протоколы Только на одном округе справились еще вчера днем.

В целом по Украине на утро вторника обработано 92,55% протоколов с участков, по Сумщине – это те же 92,55%.

На округе № 157 (центр - Сумы) со вчерашнего дня цифры застыли на 96%. Выборы здесь выигрывает выдвиженка «Слуги народа» Татьяна Рябуха с 39,01% голосов сумчан. Среди партий лидеры (обработано 95% протоколов): «Слуга народа» - 50,58%, «Батькивщина» - 9,53%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 8,76%, «Европейская солидарность» - 7,97%, «Сила и честь» - 5,56%, «Голос» - 4,41%...

На округе № 158 (Белополье, часть Сум, районы) посчитано 83,76% протоколов. С огромным отрывом побеждает «слуга народа» Игорь Васильев – 46,67%. Среди партий (обработано 84,81% протоколов) лидируют: «Слуга народа» - 52,24%, «Батькивщина» - 11,03%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 9,3%, «Европейская солидарность» - 5,55%, Радикальная партия – 5,21%, «Сила и честь» - 4,58%...

В округе № 159 (Глухов) посчитано уже 99,09% протоколов. Победу одерживает самовыдвиженец Андрей Деркач, который уже 6 раз был депутатом, - 40,55%. Среди партий (обработано 99,09% протоколов) лидируют: «Слуга народа» - 45,85%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 21,89%, «Батькивщина» - 8,83%, Радикальная партия – 5,73%...

В округе № 160 (Шостка и Конотоп) протоколы подсчитали еще вчера: Игорь Молоток с 35,15% здесь вышел победителем. Это будет его третья ходка в парламент. По партийным спискам «Слуга народа» в этом округе набрала 51,99%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 15,11%, «Батькивщина» - 7,27%, «Сила и честь» - 5,51%, «Европейская солидарность» - 4,46%...

В округе № 161 (Ромны) посчитали 93,3% протоколов. Побеждает здесь Максим Гузенко от «Слуги народа» - 36,96%. Среди партий лидируют: «Слуга народа» - 50,6%, «Батькивщина» - 15,4%, Радикальная партия – 8,05%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 5,95%, «Сила и честь» - 4,78%, «Европейская солидарность» - 4,17%...

В округе № 162 (Ахтырка) посчитали 99,41% протоколов. Побеждает здесь Николай Задорожний от «Слуги народа» - 38,07%. Среди партий лидируют: «Слуга народа» - 53,84%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 12,65%, «Батькивщина» - 7,98%, Радикальная партия – 6,36%, «Европейская солидарность» - 3,85%...