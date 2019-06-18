Сегодня новые троллейбусы вышли в первый рейс Сегодня, 23 июля, четыре новых троллейбуса выйдут в свои первые рейсы.

№ 062 сегодня будет курсировать по маршруту № 16, № 064 будет возить пассажиров по маршруту № 10А, № 065 - по маршруту № 15А. № 063 выедет во вторую смену, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Напомним: 4 троллейбуса «Богдан Моторс» были приобретены в результате электронных торгов, состоявшихся в системе PROZORRO в марте 2019-го года. Победу в аукционе получила компания «Богдан Моторс», предложив наименьшую цену - 22 млн 472 тыс. грн, то есть 5 млн 618 тыс. грн за 1 троллейбус.