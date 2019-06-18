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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:40805

Сегодня новые троллейбусы вышли в первый рейс

Сегодня, 23 июля, четыре новых троллейбуса выйдут в свои первые рейсы.

№ 062 сегодня будет курсировать по маршруту № 16, № 064 будет возить пассажиров по маршруту № 10А, № 065 - по маршруту № 15А. № 063 выедет во вторую смену, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Напомним: 4 троллейбуса «Богдан Моторс» были приобретены в результате электронных торгов, состоявшихся в системе PROZORRO в марте 2019-го года. Победу в аукционе получила компания «Богдан Моторс», предложив наименьшую цену - 22 млн 472 тыс. грн, то есть 5 млн 618 тыс. грн за 1 троллейбус.

Общество Новые троллейбусы Троллейбусы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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