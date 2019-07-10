В Сумской СИЗО передали каннабис с пакетами для мусора 22 июля года в государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При осмотре посылки, поступившей на имя осужденного Б. от гражданки Г., в свертке с полиэтиленовыми пакетами для мусора, было обнаружено зеленое вещество, растительного происхождения в измельченном состоянии, внешне похожеt на наркотическое средство "каннабис".

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ YП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.