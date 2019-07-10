В Сумской СИЗО передали каннабис с пакетами для мусора

При осмотре посылки, поступившей на имя осужденного Б. от гражданки Г., в свертке с полиэтиленовыми пакетами для мусора, было обнаружено зеленое вещество, растительного происхождения в измельченном состоянии, внешне похожеt на наркотическое средство "каннабис".
По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ YП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.
«Джентльменский набор» обнаружили сумские патрульные у жителя Сум....
Задержали «на горячем» - после сбыта очередной партии наркотика и получения денег....
Ценитель наркозелья сначала бережно выращивал кусты конопли в горшках, а затем высаживал их на приусадебный участок....
В столице задержан житель Сумщины с партией наркотиков на 300 тысяч гривен....
Более 300 кустов конопли выращивал на своем приусадебном участке житель одного из сел Краснопольского района....