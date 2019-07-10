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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумской СИЗО передали каннабис с пакетами для мусора

22 июля года в государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При осмотре посылки, поступившей на имя осужденного Б. от гражданки Г., в свертке с полиэтиленовыми пакетами для мусора, было обнаружено зеленое вещество, растительного происхождения в измельченном состоянии, внешне похожеt на наркотическое средство "каннабис".

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ YП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Право Наркотики СИЗО
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