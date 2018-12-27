В Сумах заминировали мэрию? (обновляется)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сотрудница горсовета Екатерина Чепик.
«Приміщення міськради заміновано. Всіх евакуйовано», - написала она.
Как сообщили Sumy.Today в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, сообщение о возможном минировании поступило на электронный адрес работника городского совета еще вчера около шести вечера. Сегодня, когда он его увидел, то позвонил на «102», полиция зарегистрировала событие и выехала на место. Сейчас работники полиции обследуют здание.
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