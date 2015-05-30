Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:54514

В Сумах снимают телешоу «Дома лучше»

Сегодня, 23 июля, в Сумах команда телешоу «Дома лучше».

Фото Екатерины Чепик

Ведущий Евгений Синельников рассказывает об украинских городах, ест самый дорогой и самый дешевый борщи, сравнивая их, расспрашивает горожан о том ,куда бы они посоветовали ему сходить, а также ищет изюминки, о которых знают единицы. Таким образом он пытается раскрутить внутренний туризм в Украине.

Досуг Дома лучше Телешоу
view counter

По тематике

Дивовижні люди: победителем пятого эфира стал сумчанин (видео)
24.03.2019 09:32

Дивовижні люди: победителем пятого эфира стал сумчанин (видео)

23 марта в 21:00 на телеканале «Украина» прошел пятый эфир грандиозного шоу «Дивовижні люди», где участники с уникальными навыками демонстрируют...

Глуховчанка вышла в финал битвы парикмахеров на «СТБ»
08.11.2018 10:41

Глуховчанка вышла в финал битвы парикмахеров на «СТБ»

Елена Снитко приняла участие в съемках программы «Все будет хорошо» на телеканале «СТБ»....

Двое детей из Сум удивят Украину
23.03.2018 15:30

Двое детей из Сум удивят Украину

В воскресенье, 25 марта в 18.00, на «Интере» новый выпуск детского талант-шоу «Круче всех»....

Семья из Сумщины приняла участие в популярном шоу «Хата на тата»
21.09.2015 16:38

Семья из Сумщины приняла участие в популярном шоу «Хата на тата»

Сегодня, 21 сентября, на канале СТБ семья Радько из села Стецковка Сумского района примет участие в комедийном реалити-шоу «Хата на...

Главный герой шоу «Холостяк» выбрал глуховчанку
30.05.2015 09:52

Главный герой шоу «Холостяк» выбрал глуховчанку

29 мая завершился 5-ый сезон телевизионного проекта «Холостяк» на телеканале СТБ....

view counter
view counter

Статьи

Искусственное освещение: главные функции в домашнем интерьере ®
Вчера 14:13
Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
18.07.2019 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
Поддерживаем своих!
17.07.2019 15:39
Зе!Десант провів зустріч на Сумському НВО
17.07.2019 11:16
Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
15.07.2019 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.