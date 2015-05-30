В Сумах снимают телешоу «Дома лучше» Сегодня, 23 июля, в Сумах команда телешоу «Дома лучше».

Ведущий Евгений Синельников рассказывает об украинских городах, ест самый дорогой и самый дешевый борщи, сравнивая их, расспрашивает горожан о том ,куда бы они посоветовали ему сходить, а также ищет изюминки, о которых знают единицы. Таким образом он пытается раскрутить внутренний туризм в Украине.