В Сумах полиция задержала на месте совершения кражи двух воров (видео) Строительный вагончик, на который позарились воры, оказался оборудован средствами охранной сигнализации.

Событие произошло около полуночи возле одного из центральных храмов города. Работники полиции охраны, прибывшие на срабатывание охранной сигнализации, задержали двух мужчин в тот момент, когда они вытаскивали из вагончика строительный электроинструмент, общая стоимость которого превышает 5000 гривен.

«Мужчинам 25 и 35 лет. Младший - местный житель, и до этого случая в поле зрения правоохранителей не попадал, - говорит Юрий Курако, командир батальона Управления полиции охраны в Сумской области. - Его старший товарищ, уроженец Молдовы, уже имеет немалый криминальный опыт, и недавно освободился из пенитенциарного заведения, где отбывал наказание за совершенное убийство. Старший, проникнув внутрь строительного вагончика, собирал и передавал своему сообщнику электроинструменты - болгарки, дрели и т.д., а тот уже относил их к забору и укладывал в сумки».

Работники полиции охраны вызвали следственно-оперативную группу полиции, и сейчас задержанные общаются со следователями. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.