Сумская вода опять будет с хлоркой Водоканал начал промывку резервуаров на Лепеховском водозаборе.

С 23 по 26 июля коммунальное предприятие «Горводоканал» проводить профилактические работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды на Лепеховском водозаборе.

В связи с этим в домах жителей центральной части города, района автовокзала, ул. Степана Бандеры, части ул. Роменская, ул. Белопольское шоссе и прилегающих к ним улиц вода временно может иметь запах хлора.

В КП «Горводоканал» напоминают, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

Данные работы на водопроводных насосных станциях КП «Горводоканал» осуществляет планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей.