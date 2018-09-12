Сумская вода опять будет с хлоркой

С 23 по 26 июля коммунальное предприятие «Горводоканал» проводить профилактические работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды на Лепеховском водозаборе.
В связи с этим в домах жителей центральной части города, района автовокзала, ул. Степана Бандеры, части ул. Роменская, ул. Белопольское шоссе и прилегающих к ним улиц вода временно может иметь запах хлора.
В КП «Горводоканал» напоминают, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.
Данные работы на водопроводных насосных станциях КП «Горводоканал» осуществляет планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей.
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