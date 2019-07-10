На Сумщине пожарные спасли от уничтожения огнем дом

Звонили хозяева, которые услышали треск на дворе, а когда выбежали во двор, увидели охваченную огнем крышу сарая.
Уже через 5 минут на место вызова прибыло отделение дежурного караула 17-й государственной пожарно-спасательной части. Усложняло ситуацию то, что на чердаке хранилось сено и горючие материалы, а с хозяйственной постройкой под одной крышей находилась летняя кухня. Возникла угроза и для жилого дома, который находился лишь в полутора метрах от центра горения, и для дровяного сарая и свинарника, расположенных неподалеку.
В 22:47 удалось прекратить дальнейшее распространение огня и предотвратить опасность. Использовав на тушение около 12 т воды, в 00:40 возгорание ликвидировали полностью.
Во время ликвидации пожара спасены дом, летняя кухня и 2 хозяйственные постройки.
Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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