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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пожарные спасли от уничтожения огнем дом

22 июля в 22:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на ул. Садовой в Липовой Долине.

Звонили хозяева, которые услышали треск на дворе, а когда выбежали во двор, увидели охваченную огнем крышу сарая.

Уже через 5 минут на место вызова прибыло отделение дежурного караула 17-й государственной пожарно-спасательной части. Усложняло ситуацию то, что на чердаке хранилось сено и горючие материалы, а с хозяйственной постройкой под одной крышей находилась летняя кухня. Возникла угроза и для жилого дома, который находился лишь в полутора метрах от центра горения, и для дровяного сарая и свинарника, расположенных неподалеку.

В 22:47 удалось прекратить дальнейшее распространение огня и предотвратить опасность. Использовав на тушение около 12 т воды, в 00:40 возгорание ликвидировали полностью.

Во время ликвидации пожара спасены дом, летняя кухня и 2 хозяйственные постройки.

Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Липовая Долина Пожар
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