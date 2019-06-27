В Сумах повысили тарифы на отопление и горячую воду Сегодня, 23 июля, исполком Сумского горсовета установил новые тарифы на отопление и горячую воду для ООО «Сумское НПО».

Практически единогласно члены исполкома проголосовали за новые тарифы для трети сумчан, которых обслуживает котельная Северного промузла.

Теперь тарифы будут следующие:

Для нужд населения: тариф на тепловую энергию - 1371,77 грн. за 1 Гкал (без НДС)

Для нужд бюджетных учреждений: тариф на тепловую энергию - 1546,09 грн. за 1 Гкал (без НДС).

Для нужд других потребителей: тариф на тепловую энергию - 1537,90 грн. за 1 Гкал (без НДС).

Для нужд религиозных организаций: тариф на тепловую энергию - 1460,70 грн. за 1 Гкал (без НДС).

Услуга по поставке тепловой энергии:

- для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии - 1741,12 грн. за 1 Гкал (с НДС);

- для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии - 48,58 грн. (с НДС) за 1 кв. м в месяц в отопительный период.

Услуга по поставке горячей воды:

- при условии подключения полотенцесушителей к системе горячего водоснабжения - 96,69 грн. / куб. м (с НДС);

- при отсутствии полотенцесушителей - 93,21 грн. / куб. м (с НДС).

Горячую воду сумчанам пообещали пустить с 1 августа.