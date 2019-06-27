В Сумах повысили тарифы на отопление и горячую воду

Практически единогласно члены исполкома проголосовали за новые тарифы для трети сумчан, которых обслуживает котельная Северного промузла.
Теперь тарифы будут следующие:
Для нужд населения: тариф на тепловую энергию - 1371,77 грн. за 1 Гкал (без НДС)
Для нужд бюджетных учреждений: тариф на тепловую энергию - 1546,09 грн. за 1 Гкал (без НДС).
Для нужд других потребителей: тариф на тепловую энергию - 1537,90 грн. за 1 Гкал (без НДС).
Для нужд религиозных организаций: тариф на тепловую энергию - 1460,70 грн. за 1 Гкал (без НДС).
Услуга по поставке тепловой энергии:
- для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии - 1741,12 грн. за 1 Гкал (с НДС);
- для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии - 48,58 грн. (с НДС) за 1 кв. м в месяц в отопительный период.
Услуга по поставке горячей воды:
- при условии подключения полотенцесушителей к системе горячего водоснабжения - 96,69 грн. / куб. м (с НДС);
- при отсутствии полотенцесушителей - 93,21 грн. / куб. м (с НДС).
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